"Играла за Британию, но она дочь Украины": история жизни и смерти Елены Балтачи

Пять лет назад в английском городе Ипсвич после мужественной борьбы с раком скончалась Елена Балтача - известная британсккая теннисистка, дочь защитника киевского "Динамо" Сергея Балтачи.

Журналисты Eurosport на своем сайте опубликовали трогательный очерк о последних месяцах жизни английской теннисистки с украинским сердцем.

СВАДЬБА

Первый день медового месяца теннисной семьи обычно заканчивается фразой "Давай хоть немного побудем дома". Игроки, тренеры, массажисты, менеджеры и спарринг-партнеры вечно ночуют в отелях, ненавидят бесконечные перелеты и к концу сезона устают от жизни, похожей на гастрольный тур престарелой рок-группы.

Елена Балтача и ее бывший тренер Нино Северино точно так же хотели домашний и уютный медовый месяц. 8 декабря 2013-го Бэлли, как ее называли в теннисном мире, с мужем провели первый совместный день новой жизни в Лондоне – катались на колесе обозрения London Eye, посидели в классном ресторанчике, заглянули в джазовый клуб. Но все равно закончили вечер совместной тренировкой на корте, потому что Лена не хотела резко терять форму.

Елена Балтача и Нино Северино

Ее мучил жуткий кашель, и так было уже не первый месяц. Нино привычно спросил жену, чем ей помочь, но девушка лишь криво улыбнулась: "Это, наверное, из-за печени, ты же знаешь". Еще в 19 лет теннисистке диагностировали первичный склерозирующий холангит и прописали жесткую диету. "У Алены проблемы со здоровьем такие же, как у меня в свое время, когда печенка не воспринимала антибиотики", – по-простому объяснил отец, известный украинский футболист Сергей Балтача, отыгравший 12 сезонов за киевское "Динамо" с которым 4 раза становился чемпионом СССР, в 1986 году вместе с командой завоевал европейский Кубок обладателей кубков УЕФА. В 1988 году уехал играть в Великобританию за клуб "Ипсвич Таун". Именно здесь и делала первые шаги в теннисе Елена Балтача.

Сергей Балтача вместе с Ростиком Бродским и своей дочкой - Еленой. Фото из семейного архива Михаила Бродского

Северино, конечно, волновался за жену – он старше ее на 19 лет и знает цену здоровью. Лена закончила карьеру, потому что хотела пожить для себя и вне тенниса. Она была первой ракеткой Великобритании и играла на домашней Олимпиаде, но больших успехов никогда не было – максимум третьи круги на турнирах "Большого шлема", и те остались где-то десятилетие назад. В 30 стремиться уже не к чему, цепляться за титулы на ITF турнирах глупо, лучше заняться собственным организмом и тренировать детей, чтобы они стали круче тебя.

У Балтачи еще до свадьбы была высокая температура, они с Нино ходили по врачам, но ее симптомы не указывали на проблемы с печенью, а анализы приходили "чистыми". В январе страшно закололо в боку, и тогда доктора нашли, в чем дело. Отправили к онкологу, просили пожить для себя и ни на что не надеяться.

БОЛЕЗНЬ

Елена Балтача

"Когда Бэлли поставили диагноз "рак печени", она была шокирована и выглядела очень потерянной, – проглатывает комок в горле Северино. – Я был в какой-то прострации. Это очень и очень тяжело, поверьте. Тысячи людей переживают ужаснейшие вещи, но ей было всего 30, она только закончила карьеру и планировала так много хорошего. А мы оказались в этой борьбе".

Оказаться один на один – а это все равно не микст и не парный матч – можно по-разному. Некоторые исполняют мечты всей жизни, некоторые закрываются в себе и думают, за что их наказывает судьба, некоторые срываются за несправедливость на окружающих и близких.

Лена же вела войну с онкологией и оставалась самой собой, какой ее знают подруги по WTA-туру. "Она ни разу за все испытание не жаловалась ни на что, - вспомнил этот трудный период Нино Северино. – Без конца говорила "Пожалуйста" и "Спасибо" каждому, ко всем относилась с уважением. И всегда ставила мои чувства превыше своих, не хотела, чтобы я расстраивался".

Трагедия была в том, что онкология не отступала. Рак печени – один из самых сложных видов болезни, лишь один из пяти остается в живых через год после появления опухоли. Пять лет протягивает лишь каждый 20-й, остальных 19 заболевших давно оплакивают родственники.

БОРЬБА

Врачи связали заболевание теннисистки с аварией на Чернобыльской АЭС. "Воздействие радиации увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований", – заявил профессор Кароль Сикора. "У детей, выросших после чернобыльской катастрофы, более высокий риск развития рака и аутоимунных заболеваний", – подтвердила глава благотворительной организации Chernobyl Children’s Lifeline Гэйл Макдональд.

5 мая 2014 год. Участники теннисного турнира в Мадриде почтили минутой молчания смерть Балтачи

Эксперты утверждают, что из-за аварии на АЭС в 1986-м в Украине, в России, Белоруссии и соседних республиках более 10 тысяч человек заболели раком исключительно от последствий радиации. Семья Балтачи уехала из СССР в Великобританию в 1989-м – через три года после выброса опасных веществ.

В первые дни после диагноза Алена запрещала Нино говорить кому бы то ни было о ее болезни и очень переживала о своем состоянии. "Иногда мне не нужно было смотреть на нее утром, но я все понимал о ее организме по тому, как она шла в ванную по утрам", – уверял Северино. Они поженились в декабре 2013-го, а 4 мая 2014-го Елена Балтача умерла в собственном доме. Рак дал ей всего пять месяцев счастливой замужней жизни.

СМЕРТЬ

Ее гроб на похоронах накрыли жовто-блакитным флагом – на этом настояли родители и старший брат. "Она в Украине родилась, она дочь этой земли", – горько произнес Сергей Балтача. Ее друзья и родственники пришли в ярких цветах – этого хотела сама Лена, не любившая все черное. Также распорядители на похоронах просили не приносить цветы к могиле, а вместо этого перевести деньги на кампанию Rally For Bally. Все средства поровну поделили между Королевским благотворительным фондом и теннисной академией Елены Балтачи, созданной для занятий малоимущих детей.

Сергей Балтача(в черных очках) несет гроб с телом дочери

За день до похорон Алены на кортах ее школы мастер-класс дали известные в теннисе люди – первая ракетка Британии Лора Робсон, капитан сборной в Кубке Федерации Леон Смит, бывший партнер Лены в парном разряде Энн Кеатавонг, глава женской теннисной ассоциации Англии Йен Бейтс и экс-капитан Джуди Маррей. Более 70 детишек в возрасте от 5 до 13 лет стучали ракеткой по мячу и впитывали знания, потому что так хотела Балтача.

ПАМЯТЬ

Спустя пять лет после смерти Бэлли через ее фонд прошло более 10 тысяч детей из сложных семей, у которых нет возможности отдать сыновей и дочерей в теннис. Джуди Маррей и Кеатовонг до сих пор проводят мастер-классы, и благодаря им у академии подрастают бриллиантики. Например, 14-летняя Джастис Холл попала в сборную своего возраста и уже получает полноценную стипендию в престижной Culford School.

"Конечно, красиво звучит, что академия Балтачи даст теннису кого-то, кто пойдет по лениным стопам и, например, выиграет в ее честь Уимблдон, – качает головой Северино. – Но, если честно, Бэлли никогда так не думала. Для нее было важно помогать детям через игру и давать им возможность заниматься фантастическим спортом, в который они иначе не могли бы попасть".

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Нино Северино очень тяжело без жены. Он лишь год назад оправился от непростого внутреннего состояния (он намеренно избегает слова "депрессия") и признает, что потерял родственную душу. 54-летний мужчина съехал из их общего дома, потому что воспоминания были слишком тяжелы, но хранит все Ленины вещи в отдельной комнате и развешивает в новой квартире ее фотографии.

Елена Балтача вместе со своими учениками

На все тренировки в академии Балтачи Нино берет с собой ее старую ракетку, но не отбивает мячи, а лишь показывает удары. Северино сказал, что в ракетке находит утешение, а еще что она напоминает о жене. Но еще больше мужчина делает для того, чтобы Елену Балтачу не забывали в Британии. У них не было детей, но каждый ребенок из академии назовет Бэлли родной мамой, даже если никогда не видел ее лично. Потому что больше Балтачи для них не сделал никто.

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