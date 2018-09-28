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''Хочет отхватить'': Свитолина откровенно рассказала, как рассталась с парнем

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что ей было очень непросто во время отношений с британским крикетистом Рисом Топли. По словам нашей спортсменки, пара испытывала серьезное давление со стороны СМИ.

"В этом случае мы и не смогли бы полностью скрываться. Рис тоже публичный человек в Англии, и мы, когда наступил момент, приняли такое решение. Хотя у нас и было много разногласий по поводу публичности. Но это опыт. В будущем, если получится, я предпочла бы более приватные отношения. И так, когда ты на корте, на тебя смотрят люди – на трибунах, по телевизору, и каждый хочет отхватить от тебя маленький кусочек", – цитирует Свитолину Elle.

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''Хочет отхватить'': Свитолина откровенно рассказала, как рассталась с парнем

Instagram Элины Свитолиной

Отметим, что Элина Свитолина познакомилась с игроком сборной Англии по крикету в 2016 году, однако уже зимой 2018-го объявила о расставании с Рисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото первой ракетки Украины Элины Свитолиной вызвало переполох среди фанатов.

Персона
Элина Свитолина
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