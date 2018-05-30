Горжусь, что украинка: Свитолина сделала заявление после победы на Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, после победы над Викторией Кузмовой во втором раунде Roland Garros (6:3, 6:4) дала патриотичную пресс-коференцию. Элина заявила, что гордится представлять нашу страну на Открытом чемпионате Франции по теннису.

"Я всегда мечтала представлять Украину на крупнейших турнирах и крупнейших аренах мира. Я горжусь, что представляю Украину. Я очень хочу вновь сыграть с такими игроками как Серена Вильямс, Вика Азаренко, Мария Шарапова — это выдающиеся чемпионки. Ведь ради таких больших матчей мы все и работаем", - цитирует спортсменку tennisua.org.

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Свитолина рада, что президент страны отметил ее успехи.

"Я рада, что президент Украины поздравил меня с победой на турнире в Риме. Хорошо, что он следит за моими выступлениями, уделяет внимание моим результатам. Я знаю, что ему нравится теннис. Еще я надеюсь, что в результате теннис будет более популярен и найдутся люди, которые решат вложить деньги в подготовку нового поколения игроков в Украине. Я знаю, что Федерация тенниса тоже прилагает все возможные усилия для этого", - отметила девушка.

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