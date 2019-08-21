Глухой теннисист установил уникальное достижение

Теннисист из Южной Кореи Док-Хи Ли установил уникальное достижение. Он стал первым в истории глухим спортсменом, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP.

На старте соревнований в Уинстон-Сейлеме (США) Док-Хи Ли победил в двух сетах представителя Швейцарии Генри Лааксонена - 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач, посеянный под третьим номером.

Док-Хи Ли

21-летний южнокореец признася, что стремился отправить сигнал другим людям с физическими нарушениями.

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"Люди смеялись надо мной из-за глухоты. Они говорили, что я не должен выходить на корт. Было нелегко, но друзья и семья помогли мне. Мой посыл для всех слабослышащих людей: если будете упорно работать, то можете добиться всего", - заявил Док-Хи Ли.

В данный момент южнокорейский теннисист занимает 212-е место в рейтинге АТР.

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