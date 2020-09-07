Главный судья US Open объяснил дисквалификацию Джоковича

Михаил Морозов Теннис 14:35, 7.09.2020

Главный судья US Open 2020 Сорен Фримель заявил, что, несмотря на непреднамеренность действий Новака Джоковича в матче четвертого круга турнира против Пабло Карреньо-Бусто, у него не было сомнений на счет дисквалификации серба.

"В случае нарушения установленных правил мы принимаем решение, рассмотрев все детали инцидента, но в этой ситуации у нас просто не было другого выбора, кроме как дисквалифицировать Новака. Женщина-арбитр пострадала, Джокович в этот момент злился", – цитирует слова Фримеля издание EssentiallySports.

По его словам, сербский теннисист пытался объяснить, что попал по судье случайно, но признался, что был зол в момент нанесения удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джоковича дисквалифицировали с US Open за удар мячом по судье. Позже лучший теннисист мира отреагировал на это решение.

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