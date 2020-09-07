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Главный судья US Open объяснил дисквалификацию Джоковича

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Теннис
1,9 т.
Новак Джокович оказывает помощь пострадавшей судье

Новак Джокович сразу извинился перед пострадавшей судьей. Eurosport

Главный судья US Open 2020 Сорен Фримель заявил, что, несмотря на непреднамеренность действий Новака Джоковича в матче четвертого круга турнира против Пабло Карреньо-Бусто, у него не было сомнений на счет дисквалификации серба.

"В случае нарушения установленных правил мы принимаем решение, рассмотрев все детали инцидента, но в этой ситуации у нас просто не было другого выбора, кроме как дисквалифицировать Новака. Женщина-арбитр пострадала, Джокович в этот момент злился", – цитирует слова Фримеля издание EssentiallySports.

По его словам, сербский теннисист пытался объяснить, что попал по судье случайно, но признался, что был зол в момент нанесения удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джоковича дисквалифицировали с US Open за удар мячом по судье. Позже лучший теннисист мира отреагировал на это решение.

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