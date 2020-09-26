Главные интриги Roland Garros-2020: прогноз на турнир

Не успели отгреметь баталии второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" – US Open, – как на носу уже старт основной сетки третьего – Roland Garros.

В этом уникальном году Открытый чемпионат Франции пройдет в конце сентября – начале октября вместо привычного мая. Однако, в отличие от US Open, он все же получится более полноценным. В частности, будет сыграна квалификация, а на трибуны обещают пустить болельщиков, пускай и в минимальном количестве. Все остальные смогут насладиться трансляциями матчей и делать прогнозы на победителей.

Подготовка к главному турниру года на песчаном покрытии оказалась весьма урезанной. В распоряжении игроков было только две недели с возможностью выступить на турнирах на медленном покрытии, чтобы подготовиться к парижским состязаниям. Но некоторые решили самостоятельно продлить для себя эту возможность, отказавшись от выступлений на американском харде. В частности, среди них – Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, а также украинская теннисистка Элина Свитолина.

Будет ли 13-й титул Надаля?

Несмотря на сенсационное поражение в четвертьфинале турнира в Риме от Диего Шварцмана, безоговорочным лидером Roland Garros, как и полтора десятка лет подряд, является Рафаэль Надаль. Испанец идеально чувствует себя на медленном парижском грунте и, несмотря на возраст, все еще не имеет равных соперников на этом покрытии. Последние три розыгрыша Roland Garros оставались за Рафой, и в этом году вероятность сенсации также выглядит минимальной. Аналитики Parimatch предлагают коэффициент 1,85 на то, что Надаль завоюет свой 13-й титул на французском мэйджоре и в очередной раз побьет свой же рекорд.

Главным конкурентом Рафы должен стать лидер мирового рейтинга Новак Джокович. На турнире в Риме серб показал, что скандал на US Open не выбил его из колеи, он все так же уверен в себе и готов побеждать на любом покрытии. До матча против Надаля в столице Италии дело так и не дошло, но Джокович обыграл в финале его обидчика – уже упомянутого Шварцмана. Теперь же битва двух титанов вполне может состояться в финале Roland Garros, и там претендентом на победу будет испанец. Что же касается Джоковича, то аналитики Parimatch дают ему значительно меньше шансов на титул – коэффициент на его победу в турнире 3,50.

Как и в последние годы, главной альтернативой лидерам рейтинга Roland Garros будет являться Доминик Тим. Недавний победитель US Open перед Открытым чемпионатом Франции взял паузу на отдых, который ему может очень помочь перед мэйджором на его любимом покрытии. Австриец уже дважды играл в Париже в финале, но каждый раз спотыкался о Надаля. Теперь же, после долгожданной победы на турнире "Большого шлема", его уверенность в себе должна еще больше возрасти вместе с шансами на титул.

Аналитики Parimatch в топ-пятерке видят также Стефаноса Циципаса (17,0) и Александра Зверева (21,0). Грек после рестарта сезона пока не демонстрирует лучшей своей игры, но любовь к медленным покрытиям и умение играть против топов могут помочь ему в Париже. Что касается Зверева, то немец удивил многих выходом в финал US Open, а на песчаных кортах ему должно быть еще проще – ранее он уже побеждал на крупных турнирах на этом покрытии в Риме и Мадриде, что подтверждает его умение играть на грунте.

В качестве теневого лидера стоит рассматривать Стэна Вавринку. После возобновления сезона мы еще не видели полноценно швейцарца в деле, но его опыт и характер могут выстрелить в самый неожиданный момент. Аналитики Parimatch оценивают шансы Вавринки на титул осторожно – коэффициент 33,0.

Есть ли альтернатива Халеп?

У женщин на Roland Garros точно будет новая чемпионка. Первая ракетка мира и пока действующая обладательница титула Эшли Барти отказалась от участия и лишила турнир одной из основных претенденток на победу.

В такой ситуации сильнейшей выглядит вторая в мировом рейтинге Симона Халеп. Румынка уже побеждала в Париже в 2018-м, а буквально за неделю до старта турнира смела всех соперниц и стала чемпионкой крупного турнира в Риме. Симона отказалась от участия в US Open и отлично подготовилась к грунтовой серии, что заметно по ее игре. Аналитики Parimatch также оценили приоритет румынки и практически не сомневаются, что в этом году именно она доберется до главного трофея французского мэйджора – коэффициент 3,50.

Рассмотреть главную конкурентку Халеп довольно проблематично. На эту роль аналитики Parimatch с практически равными шансами предлагают сразу несколько кандидаток: Гарбинье Мугурусу (8,00), Викторию Азаренко (13,00), Серену Уильямс (13,0) и Элину Свитолину (15,0). И если с Уильямс все и так понятно – Серена даже сейчас, в 38 лет, находится в числе главных претенденток на титул на всех турнирах, в которых принимает участие, то другие теннисистки свой статус одних из лидеров заработали недавно.

Мугуруса и Азаренко хорошо проявили себя на первых турнирах после возобновления сезона: белоруска дошла до финала US Open и выиграла турнир в Цинциннати, а испанка вновь вспомнила, как отлично умеет играть на грунте, на турнире в Риме, выбыв из борьбы только в полуфинале. Свитолина же в США не выступала, а сконцентрировалась на подготовке к грунтовому сезону, которая заняла у нее не менее месяца. Как итог – четвертьфинал Рима (пускай и с разгромом от Маркеты Вондроушовой), а также мощное выступление в Страсбурге. Украинка давно называет именно грунт своим любимым покрытием и уже дважды играла в четвертьфинале Roland Garros, а в этом году ее шансы на прорыв едва ли не самые большие за все время.

Отдельно стоит обратить внимание на финалистку Roland Garros-2019 Маркету Вондроушову. После прошлогоднего достижения ее результаты резко пошли вниз, но в этом году она уже напомнила о себе на турнире в Риме, пробившись в четвертьфинал. Кто знает, может у чешки опять пойдет игра на парижских кортах, а коэффициент на ее победу в турнире очень лакомый – 26,0.

Несмотря на разные предложения об изменении расписания, Roland Garros-2020, как и обычно, продлится две недели, а финальные матчи намечены на 10 и 11 октября. Однако в текущей ситуации самое главное, чтобы победители были определены именно на кортах без вмешательства со стороны других факторов, поскольку уже пять игроков получили дисквалификации из-за все того же злосчастного коронавируса.