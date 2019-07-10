Где смотреть онлайн теннис Свитолина – Халеп: расписание трансляций полуфинала Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четверг, 11 июля, впервые в своей карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема.

Наша соотечественница попробует выйти в решающий матч Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. Соперницей 24-летней уроженки Одессы станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Симона Халеп и Элина Свитолина

Поддержать украинку можно будет у экранов телевизоров благодаря трансляции на канале "Евроспорт 2". Кроме того, матч покажут американский вещатель ESPN, канадский RDS и британский BBC One. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Симона Халеп и Элина Свитолина

Отметим, что Свитолина обыгрывала Халеп четыре раза в семи сыгранных матчах. Соперницы сыграли 17 сетов, из которых Элина взяла 10. В нынешнем году украинка уступила Симоне в полуфинале турнира в Дохе – 3:6, 6:3, 4:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина установила рекорд Украины на Wimbledon-2019.

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