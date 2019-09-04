Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четверг, 5 сентября, сыграет полуфинальный матч Открытого чемпионата США – US Open.
Соперницей нашей соотечественницы станет легендарная американка, 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема Серена Уильямс.
Элина Свитолина
Теннисистки встретятся на центральном корте соревнований в Нью-Йорке. Увидеть битву за путевку в финал можно будет на телеканале "Евроспорт". Ориентировочное время начала матча – в 23:00 по киевскому времени.
Отметим, что Свитолина и Уильямс пять раз встречались друг с другом. Четырежды сильнее оказалась американка, а Элина единственную победу над легендарной соперницей добыла в последнем противостоянии спортсменок – на Олимпиаде-2016 (6:4, 6:3).
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина установила рекорд Украины, выйдя в четвертьфинал US Open.
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