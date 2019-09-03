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5 сентября • обновлено в 13:09
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Где смотреть онлайн Свитолина — Конта: расписание трансляций четвертьфинала US Open

8.7т Читать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник, 3 сентября, сыграет исторический для себя четвертьфинал на Открытом чемпионате США по теннису – US Open.

Наш соотечественница впервые в карьере добралась до этой стадии турнира в Нью-Йорке, и попробует пробиться в следующий этап соревнований. Соперницей Элины станет представительница Великобритании Йоханна Конта, которая посеяна под 16-м номером.

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Свитолина – Конта: прогноз на четвертьфинал US Open

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Увидеть поединок Свитолиной за путевку в полуфинал можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Евроспорт". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что теннисистки четырежды встречались друг с другом и во всех случаях сильнее оказывалась украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина установила невероятный рекорд Украины, выйдя в четвертьфинал US Open.

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Тема
US Open
Персона
Элина Свитолина
Место
США Нью-Йорк
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