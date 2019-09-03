Где смотреть онлайн Свитолина — Конта: расписание трансляций четвертьфинала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник, 3 сентября, сыграет исторический для себя четвертьфинал на Открытом чемпионате США по теннису – US Open.
Наш соотечественница впервые в карьере добралась до этой стадии турнира в Нью-Йорке, и попробует пробиться в следующий этап соревнований. Соперницей Элины станет представительница Великобритании Йоханна Конта, которая посеяна под 16-м номером.
Элина Свитолина
Увидеть поединок Свитолиной за путевку в полуфинал можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Евроспорт". Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что теннисистки четырежды встречались друг с другом и во всех случаях сильнее оказывалась украинка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина установила невероятный рекорд Украины, выйдя в четвертьфинал US Open.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "US Open" на OBOZREVATEL.