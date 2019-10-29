Где смотреть онлайн Свитолина – Халеп: по какому каналу трансляция Итогового турнира

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в среду, 30 октября, проведет свой второй матч на Итоговом турнире в китайском Шэнчьжэне.

Наша соотечественница во втором туре группового этапа сыграет с одной из наиболее принципиальных для себя соперниц – Симоной Халеп из Румынии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН СВИТОЛИНА – ХАЛЕП

Прямую трансляцию матча Свитолина – Халеп можно будет увидеть в прямом эфире украинского телеканала "Спорт 1". Начало – в 12:30 по киевскому времени. Кроме того, показ поединка запланировал российский вещатель "Матч! Арена" и международный "Евроспорт".

Симона Халеп и Элина Свитолина

СТАТИСТИКА СВИТОЛИНА – ХАЛЕП

Для теннисисток предстоящая встреча станет третьей в сезоне. Ранее украинка была сильнее в полуфинале турнира в Дохе (6:3, 3:6, 6:4), а Халеп взяла реванш на аналогичной стадии Wimbledon (6:1, 6:3).

Всего же соперницы провели семь матчей – пять раз сильнее была Симона, дважды – Элина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина добыла драматичную победу в стартовом матче Итогового турнира.

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