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29 октября • обновлено в 14:08
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Где смотреть онлайн Свитолина – Халеп: по какому каналу трансляция Итогового турнира

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в среду, 30 октября, проведет свой второй матч на Итоговом турнире в китайском Шэнчьжэне.

Наша соотечественница во втором туре группового этапа сыграет с одной из наиболее принципиальных для себя соперниц – Симоной Халеп из Румынии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН СВИТОЛИНА – ХАЛЕП

Прямую трансляцию матча Свитолина – Халеп можно будет увидеть в прямом эфире украинского телеканала "Спорт 1". Начало – в 12:30 по киевскому времени. Кроме того, показ поединка запланировал российский вещатель "Матч! Арена" и международный "Евроспорт".

Симона Халеп и Элина Свитолина

Симона Халеп и Элина Свитолина

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Для теннисисток предстоящая встреча станет третьей в сезоне. Ранее украинка была сильнее в полуфинале турнира в Дохе (6:3, 3:6, 6:4), а Халеп взяла реванш на аналогичной стадии Wimbledon (6:1, 6:3).

Всего же соперницы провели семь матчей – пять раз сильнее была Симона, дважды – Элина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина добыла драматичную победу в стартовом матче Итогового турнира.

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Тема
WTA
Персоны
Элина Свитолина Симона Халеп
Место
Китай
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