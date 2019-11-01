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1 ноября • обновлено в 20:35
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Где смотреть онлайн Свитолина – Бенчич: расписание трансляций полуфинала Итогового турнира

1.2т Читать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 2 ноября, проведет полуфинальный поединок Итогового турнира WTA Finals, который в эти дни проходит в китайском Шэнчьжэне.

Наша соотечественница, которая отстаивает титул действующей чемпионки, сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Соперница Элины занимает седьмую строчку в мировом рейтинге и имеет преимущество в личных встречах над Свитолиной (2-1).

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Поддержать украинку в битве за финал турнира можно будет у экранов телевизоров благодаря прямой трансляции на канале "Спорт 1". Ориентировочное время начала игры – 12:30 по киевскому времени.

Кроме того, показ поединка в своей эфирной сетке запланировали российский вещатель "Матч! Арена" и международный "Евроспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина отметилась космическим ударом в матче второго тура WTA Finals с Симоной Халеп.

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Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
Место
Китай Шэньчжэнь
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