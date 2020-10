19-летняя Ига Швентек из Польши сенсационно выиграла грунтовый турнир Большого шлема во Франции с призовым фондом в 38 000 000 евро.

В финале Roland Garros 54-я ракетка мира нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 года 21-летней американке Софье Кенин (6 WTA) со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финальном матче Швентек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.

* adds Grand Slam champion to her resume *



🇵🇱 @iga_swiatek secures her first Grand Slam title by defeating Kenin, 6-4, 6-1. 🏆#RolandGarrospic.twitter.com/EFTAqgZYyY