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1 февраля • обновлено в 13:56
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Финал Australian Open завершился громкой сенсацией

1.9т
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Двукратная чемпионка "Больших шлемов" Гарбинье Мугуруса сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

В решающем мачте Australian Open на корте в Мельбурне 26-летняя испанка уступила 21-летней уроженке Москвы Софии Кенин из США, которая впервые в карьере дошла до матча на таком уровне - 6:4, 2:6, 2:6.

София Кенин

София Кенин

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.

София Кенин

София Кенин

Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

София Кенин

София Кенин

София Кенин

София Кенин

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Россиянин устроил драку на Australian Open

Отметим, что испанская спортсменка в 1/16 финала выбила украинку Элину Свитолину (1:6, 2:6).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлому году Australian Open выиграла японка Наоми Осака, переиграв чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Персона
Гарбинье Мугуруса
Место
Австралия Мельбурн
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