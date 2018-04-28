Украинская теннисистка произвела фурор в Германии

Главная сенсация взрослого Australian Open-2018 украинка Марта Костюк провела фантастический розыгрыш против 7-й ракетки мира Каролин Гарсии в 1/8 финала турнира в Штутгарте Porsche Tennis Grand Prix.

Во втором сете при счете 4:2 в пользу украинки, она сперва мощно отразила все удары француженки по задней линии, а затем невероятно точно сыграла у сетки. Такие действия нашей соотечественницы вызвали овации трибун.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот фрагмент из матча, который, увы, завершился поражением Костюк со счетом 1:6, 6:3, 5:7.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что 15-летняя украинка сделала феерический прорыв в мировом теннисном рейтинге WTA.