Федерер впервые рассказал о сокровенном

Легендарный швейцарский теннисист, победитель 20 турниров Большого Шлема Роджер Федерер впервые поделился некоторыми секретами своей личной жизни..

-Я никогда не говорил этого ранее, но я католик. Я ходил в церковь со своим отцом, со своими детьми я посещал Ватикан.

Рождение детей стало ярчайшими моментами в моей жизни. Бывает, по утрам мы все спим на одной кровати, и эти моменты нравятся мне особенно – они объединяют нас ещё сильнее", – рассказал Федерер журналистам Tennis World USA.

Вместе со своей женой Мирославой Роджер воспитывает четырех детей. Его дочерям Шарлин и Майле по девять лет, а сыновьям Лео и Ленни по четыре года.

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