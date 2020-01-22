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22 января • обновлено в 12:17
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Фальшивка: на украинку Ястремскую наехали на Australian Open

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Датчанка Каролин Возняцки обвинила украинскую теннисистку Даяну Ястремскую в притворстве, заявив, что наша соотечественница взяла медицинский тайм-аут, не испытывая проблем со здоровьем.

"Очевидно, что она пыталась сломать мой ритм. Как мне показалось, при счете 5:4 по геймам у нее не было проблем. Она нормально двигалась. Она уже не впервые использует этот трюк, поэтому я была к нему готова", – заявила Возняцки в послематчевом интервью, скриншот которого опубликовал известный журналист Бен Ротенберг у себя в Twitter.

Медицинский тайм-аут Даяны Ястремской

Медицинский тайм-аут Даяны Ястремской

BT

Стоит отметить, что в результате медицинского тайм-аута все левое бедро Ястремской было перевязано. Украинка проиграла экс-первой ракетке мира оба сета со счетом 5:7.

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Тема
Australian Open
Персоны
Даяна Ястремская Каролин Возняцки
Место
Австралия
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