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"Файна попа": Свитолина вскружила голову фанатам сочным видео в Instagram

2.8тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вогнала в ступор мужскую часть своей аудитории в социальной сети Instagram. 23-летняя спортсменка представила поклонникам видео из тренажерного зала, на котором она приседает со штангой, на что очень бурно отреагировали фанаты одесситки.

"Занята тем, что становлюсь сильнее", – подписала ролик Свитолина. В комментариях пользователи соцсети восхитились фигурой Элины и дали ей несколько практических советов.

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Busy getting stronger 💪🏼🏋🏼‍♀️ #mondaymood

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

"Файна попа", "На это можно смотреть вечно", "Выкладывай со звуком", "Шикарный вид", "Зачем упругая попа теннисисткам?", "Зачем такие рывки делать? Это же вредно для позвоночника", "Красивая девушка и ее попа", "Почаще такие видео", "Так поднимать штангу вредно для чашечек колен", "Силачка", – пишут фанаты теннисистки.

Как сообщал "Обозреватель", Элина Свитолина вызвал восторг у фанатов, выложив фото в соблазнительном купальнике.

Персона
Элина Свитолина
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