"Файна попа": Свитолина вскружила голову фанатам сочным видео в Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вогнала в ступор мужскую часть своей аудитории в социальной сети Instagram. 23-летняя спортсменка представила поклонникам видео из тренажерного зала, на котором она приседает со штангой, на что очень бурно отреагировали фанаты одесситки.

"Занята тем, что становлюсь сильнее", – подписала ролик Свитолина. В комментариях пользователи соцсети восхитились фигурой Элины и дали ей несколько практических советов.

"Файна попа", "На это можно смотреть вечно", "Выкладывай со звуком", "Шикарный вид", "Зачем упругая попа теннисисткам?", "Зачем такие рывки делать? Это же вредно для позвоночника", "Красивая девушка и ее попа", "Почаще такие видео", "Так поднимать штангу вредно для чашечек колен", "Силачка", – пишут фанаты теннисистки.

Как сообщал "Обозреватель", Элина Свитолина вызвал восторг у фанатов, выложив фото в соблазнительном купальнике.