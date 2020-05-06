Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, которые снялись в российском фильме о церкви.

Сергей Стаховский и Александр Усик

"Это жопа. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это треш. Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это треш", – цитирует Стаховского tribuna.com.

Спортсмен вспомнил, как Усик сказал, что "цари ссорятся, а люди умирают".

"А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдатов приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области на территорию Украины – это нормально?" – отметил Стаховский.

Теннисист считает, что Усику это объяснить можно лишь одним способом.

"Объяснить это можно легко: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено. Мы не можем их изменить. Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины", – подытожил Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал бурную реакцию в сети,

В фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Ранее Стаховский неоднократно отказывался общаться с российскими СМИ из-за их лжи о событиях в Украине.