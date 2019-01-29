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''Это неправда'': агент сделал заявление об отказе Свитолиной сыграть за сборную Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Представители Федерации тенниса Украины (ФТУ) не вели прямых переговоров об участии Элины Свитолиной в матчах национальной сборной в Кубке Федерации.

Об этом заявил агент первой ракетки страны Стефан Гуров. "ФТУ обвиняет меня в завышенных запросах для Элины Свитолиной? Пусть предъявят свои доказательства. Никто из федерации не общался со мной, как они могут знать, что и кому я говорил? Единственная с кем я коммуницировал, был человек, которого нам спустили сверху и назвали менеджером сборной – Ольга Савчук. Все, что она мне передала, это то, что официальная позиция ФТУ в том, что она не ведет переговоров с агентами. Тогда о каких требованиях говорит федерация, если никто из них со мной не общался напрямую?" – говорится в заявлении Гурова на странице агентства Top Five Management в Facebook.

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Он также отметил, что Свитолина готова была сыграть за "желто-синих", однако ее планы нарушила травма. "Ее участие в матче встало под вопросом, так как она получила в Мельбурне повреждение, из-за которого нормально не смогла сыграть свой матч с Наоми Осакой и до сих пор не приступает к тренировкам. Она планировала играть за сборную еще с прошлого года, и в случае с Элиной вопрос финансов не мог стоять ребром никоим образом и не был ключевым. Это абсолютная неправда. Правда в том, что есть травма, которая не дает возможности сыграть, и после консультаций с врачами Элина решила, что не хочет подводить команду", – подчеркнул агент Элины.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Тема
Кубок Федерации
Персона
Элина Свитолина
Тег
сборная Украины по теннису
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