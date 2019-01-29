''Это как война'': Сапронов прокомментировал отказ Свитолиной играть за сборную Украины

Известный украинский меценат Юрий Сапронов прокомментировал отказ Элины Свитолиной и Даяны Ястремской выступать за сборную Украины на Кубке Федерации.

"Если Родина зовет – надо идти не раздумывая. Это как война. Мое мнение: сборная страны – это святое. Тем более не бесплатно. Суммы за победу разные, они зависят от позиции игрока в рейтинге и доброй воли или великодушия игрока. Федерация ничего не зарабатывает, она в глубоком минусе по деньгам в этих матчах. Игрок – тут сложнее. С одной стороны, никто из игроков никому ничего не должен. Они за свои деньги пробивались на вершину, каждый на свою. Плюс есть риск получить травму и вылететь, а значит надо заработать деньги", – написал Сапронов у себя в Facebook.

Бизнесмен отказался принимать одну из сторон в этом конфликте.

"Федерация тенниса Украины сказала, что Ястремская и Свитолина отказались играть за сборную из-за новых финансовых условий. Свитолина ответила, что у нее травма. У меня нет оснований не доверять информации ФТУ, и у меня нет оснований не доверять информации Элины Свитолиной о травме", – подытожил Сапронов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.

Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6.

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