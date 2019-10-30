Это безумство: Свитолина исполнила невероятный удар в матче Итогового турнира – видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отметилась фантастическим ударом во время матча второго тура группового этапа Итогового турнира.

Наша соотечественница противостояла экс-первой ракетке мира, чемпионке Wimbledon-2019 Симоне Халеп из Румынии. Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Элина защищала преимущество на подаче соперницы.

Элина Свитолина

Одна из подач Халеп поставила Свитолину в непростое положение, а после успешной защиты украинка удивила румынку и всю публику совершенно космическим ударом. Одной рукой наша теннисистка закрутила мяч по невероятной траектории, которая поставила в тупик Симону.

Вашему вниманию видео момента, который Женская теннисная ассоциация назвала сумасшедшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела фурор на вечеринке перед Итоговым турниром в Китае.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!