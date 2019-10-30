Это безумство: Свитолина исполнила невероятный удар в матче Итогового турнира – видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отметилась фантастическим ударом во время матча второго тура группового этапа Итогового турнира.
Наша соотечественница противостояла экс-первой ракетке мира, чемпионке Wimbledon-2019 Симоне Халеп из Румынии. Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Элина защищала преимущество на подаче соперницы.
Элина Свитолина
Одна из подач Халеп поставила Свитолину в непростое положение, а после успешной защиты украинка удивила румынку и всю публику совершенно космическим ударом. Одной рукой наша теннисистка закрутила мяч по невероятной траектории, которая поставила в тупик Симону.
Вашему вниманию видео момента, который Женская теннисная ассоциация назвала сумасшедшим.
Whoa! 😮Crazy spin on @ElinaSvitolina forehand winner#WTAFinals pic.twitter.com/sqtROOuYrG— WTA (@WTA) 30 октября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина произвела фурор на вечеринке перед Итоговым турниром в Китае.
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