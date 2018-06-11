Юная украинка с мировым рекордом выиграла теннисный турнир в Турции

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая с мировым рекордом выиграла турнира ITF в Турции.

Наша соотечественница стала самой молодой спортсменкой, которая сыграла в финале профессионального турнира, пишет УНІАН.

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Даша не оставила шансов представительнице Болгарии Юлии Стаматовой, одержав победу в решающем поединке со счетом 6:2, 7:6.

В полуфинале турнира Лопатецкая прошлась по россиянке Ангелине Журавлевой 4:6, 6:2, 6:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка не смогла продолжить борьбу в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.