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11 декабря • обновлено в 16:57
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Пригласила звезду тенниса: Свитолина приняла важное решение

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Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила имя нового тренера в своей команде. Им стал известный в прошлом кипрский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис.

Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Наивысшим достижением для 34-летнего киприота на турнирах Большого Шлема был выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2006 году, где он уступил Роджеру Федереру. Также Багдатис добирался до полуфинала Wimbledon. Киприот за свою карьеру добыл четыре титула ATP в одиночном разряде.

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Напомним, что Свитолина закончила сезон-2019 на шестой строчке рейтинга WTA, уступив австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира. О предстоящих кадровых изменениях в своем тренерском штабе она заявила на встрече с журналистами в ноябре в Киеве, при этом уточнив, что ее главным наставником остается британец Эндрю Беттлс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о состоянии своего травмированного колена, которое беспокоило ее на протяжении 2019 года.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Элина Свитолина
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