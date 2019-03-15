Экс-президент США восхитился Свитолиной

Экс-президент США Джордж Буш-младший отметил вклад украинской теннисистки Элины Свитолиной в благотворительность. Наша спортсменка собирается запустить фонд, который будет помогать воспитывать юных теннисистов со всего мира.

"Моя жена Лора и я благодарим победительницу Итогового турнира WTA Элину Свитолину за ее достижения на кортах и за ее замечательную работу в Теннисном центре Буша, где она помогала нуждающимся детям. Эти усилия вдохновляют и показывают, что можно достичь многого, если мы будем работать вместе ради большого дела", - цитирует экс-президента США официальный сайт Всемирной теннисной ассоциации.

Элина Свитолина

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом 9 млн долларов.

В матче 1/4 финала 24-летняя одесситка обыграла в трех партиях 61-ю ракетку рейтинга WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

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