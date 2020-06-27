"Джокович, сдохни": в Хорватии на здании оставили послание лучшему теннисисту мира из-за COVID-19

Максим Богданов Теннис 17:35, 27.06.2020

Первая ракетка мира Новак Джокович подвергся оскорблениям в хорватском Сплите. Неизвестный написал краской пожелания смерти сербскому теннисисту.

"Джокович, умри. Наше единственное желание – твоя скорая гибель. Привет из Сплита. Сдохни", – приводит издание Dalmatinski portal послание на здании между улицами Ливаньской и Синьской. Надпись быстро закрасили.

Оскорбительная надпись в адрес Джоковича в Сплите
. Dalmatinski portal

В городской администрации Сплита журналистов заверили, что правоохранительные органы уже разбираются в случившемся и устанавливают личности авторов акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях пост в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича и его теннисного турнира Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса.

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