"Джокович, сдохни": в Хорватии на здании оставили послание лучшему теннисисту мира из-за COVID-19
Первая ракетка мира Новак Джоковича выступает категорчески против вакцинации от COVID-19.
Серб в разгар пандемии коронавируса организовал турнир Adria Tour в Задаре
Джоковича неоднократно критиковали за плохую организацию соревнований в условиях пандемии
После выступлений положительные тесты на COVID-19 сдали сам Новак Джокович, его тренер Горан Иванишевич и фитнес-коуч, а также теннисисты Виктор Троицки, Борна Чорич и Григор Димитров
Новаку Джоковичу пожелали смерти в Сплите.
Первая ракетка мира Новак Джокович подвергся оскорблениям в хорватском Сплите. Неизвестный написал краской пожелания смерти сербскому теннисисту.
"Джокович, умри. Наше единственное желание – твоя скорая гибель. Привет из Сплита. Сдохни", – приводит издание Dalmatinski portal послание на здании между улицами Ливаньской и Синьской. Надпись быстро закрасили.
Оскорбительная надпись в адрес Джоковича в Сплите . Dalmatinski portal
В городской администрации Сплита журналистов заверили, что правоохранительные органы уже разбираются в случившемся и устанавливают личности авторов акции.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях пост в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича и его теннисного турнира Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса.