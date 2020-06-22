Джокович отказался от теста на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным

Лучший теннисист мира Новак Джокович отказался делать тест на коронавирус в Хорватии, несмотря на то, что находился в близком контакте с зараженным болгарином Григором Димитровым.

Как сообщает издание Kurir, серб принял такое решение, поскольку ни он, ни члены его профессиональной команды не испытывают никаких симптомов. Тем не менее, по прилету в Белград Джокович будет на связи с эпидемиологом и своим врачом.

Отмечается, что на протяжении последних дней сербский теннисист был в крайне близком контакте с Димитровым. Они не только проводили время вместе, но и играли в баскетбол и футбол.

Три дня назад тренер Джоковича Горан Иванишевич по собственной инициативе сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучший теннисист мира категорично высказался против вакцинации.