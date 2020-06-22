Джокович отказался от теста на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным

Михаил Морозов Теннис 09:50, 22.06.2020

Лучший теннисист мира Новак Джокович отказался делать тест на коронавирус в Хорватии, несмотря на то, что находился в близком контакте с зараженным болгарином Григором Димитровым.

Как сообщает издание Kurir, серб принял такое решение, поскольку ни он, ни члены его профессиональной команды не испытывают никаких симптомов. Тем не менее, по прилету в Белград Джокович будет на связи с эпидемиологом и своим врачом.

Отмечается, что на протяжении последних дней сербский теннисист был в крайне близком контакте с Димитровым. Они не только проводили время вместе, но и играли в баскетбол и футбол.

Три дня назад тренер Джоковича Горан Иванишевич по собственной инициативе сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучший теннисист мира категорично высказался против вакцинации.

Комментировать
Спорт Теннис

Смотрите также

В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и другими выплатами и почему этого мало

"Мое здоровье – в надежных руках": больная COVID-19 Зеленская обратилась к медикам

Тищенко приехал на место взрыва в жилом доме в Киеве с лимонами. Фото

Украинцы будто забыли о войне, это позор, – Юсупова

Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, – врач из Италии