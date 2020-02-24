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24 февраля • обновлено в 14:31
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Двойной успех: 17-летняя украинка выиграла престижный турнир по теннису

1.9т
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17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч, причем сделала это и в одиночном, и в парном разрядах.

В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.

Для Марты это вторая победа в карьере на турнирах подобной серии. В начале 2018 года она стала победительницей на 60-тысячнике ITF в Берни (Австралия).

Марта Костюк

Марта Костюк

twitter.com/mrgotto90

Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.

Успех в Каире положительно сказался на положении Марты Костюк в рейтинге WTA, где она поднялась с 168-го места на 141-е.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по теннису узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Марта Костюк
Место
Египет Каир
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