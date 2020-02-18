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18 февраля • обновлено в 15:07
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"Для Украины": Свитолина сделала заявление об Олимпиаде

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что борьба за золотую медаль для Украины на Олимпийских играх 2020 года в Токио является важной целью для нее.

"Безусловно, поскольку этот год является олимпийским, для меня важно хорошо выступить на Олимпиаде, выиграть "золото" для Украины", – сказала Свитолина в интервью изданию tennisworldusa.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Наша теннисистка также рассказала, от чего зависит успешность ее выступлений на турнирах.

"Я пытаюсь вновь обрести свой ритм, найти свою игру, оставаться здоровой на протяжении всего года. Когда я хорошо себя чувствую, я могу играть на высоком уровне", – добавила спортсменка.

Напомним, что у нашей первой ракетки были разногласия с Федерацией тенниса Украины (ФТУ) касательно ее участия в Кубке Федерации. В случае отказа от игры за сборную она могла остаться без Олимпиады.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина не сумела проявить свои лучшие качества на первом турнире Большого шлема в этом году, вылетев уже в третьем круге Australian Open.

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Тема
Олимпиада-2020
Персона
Элина Свитолина
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