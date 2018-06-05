Пришлось извиняться: легендарного украинского теннисиста обозвали русским

Легенду украинского тенниса Андрея Медведева причислили к русским. Оплошность допустили в пресс-службе Отрытого чемпионата Франции, где в пресс-релизе Турнира Легенд известный украинец получил аббревиатуру RUS рядом со своей фамилией.

Скриншот tennisua.org

По информации tennisua.org, ответственные за допущенную оплошность были найдены, а организаторы турнира в Париже принесли свои извинения. Было обещано, что все исправят и вышлют новый документ. Однако до сих пор этого сделано не было.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Roland Garros Украина осталась без своих представителей.

Первая ракетка страны Элина Свитолина вылетела в матче третьего круга от румынки Михаэле Бузурнеску – 3:6, 5:7. Еще одна наша соотечественница Леся Цуренко отказалась продолжать матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из-за травмы. Сергей Стаховский проиграл в 1/32 немцу Михаилу Звереву и прекратил борьбу на турнире.

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