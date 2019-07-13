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"Давай в Россию": Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram

6.2т Читать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после поражения в полуфинале Wimbledon собралась на родину.

"Пора бы и в Украину заглянуть. Что интересного происходит?" - спросила у подписчиков наша спортсменка.

Этот вопрос вызвал настоящий ажиотаж в комментариях.

"Пакеты в АТБ другого цвета начали выпускать", "Зеленский президентом стал", "Выборы через неделю", -во всю изголяются с ответами юзеры.

Некоторые считают, что украинке кроме родной Одессы стоит посетить и Нижний Новгород.

"Давай в Россию": Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал легендарного Wimbledon.

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Элина Свитолина
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Сазонова Елена
Сазонова Елена
Если она за мир, в Украину не надо возвращаться. Можно и в Нижний Новгород, и в Москву.
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Weaver Mickey
Weaver Mickey
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