"Давай в Россию": Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после поражения в полуфинале Wimbledon собралась на родину.

"Пора бы и в Украину заглянуть. Что интересного происходит?" - спросила у подписчиков наша спортсменка.

Этот вопрос вызвал настоящий ажиотаж в комментариях.

"Пакеты в АТБ другого цвета начали выпускать", "Зеленский президентом стал", "Выборы через неделю", -во всю изголяются с ответами юзеры.

Некоторые считают, что украинке кроме родной Одессы стоит посетить и Нижний Новгород.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал легендарного Wimbledon.

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