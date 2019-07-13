"Давай в Россию": Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после поражения в полуфинале Wimbledon собралась на родину.
"Пора бы и в Украину заглянуть. Что интересного происходит?" - спросила у подписчиков наша спортсменка.
Этот вопрос вызвал настоящий ажиотаж в комментариях.
"Пакеты в АТБ другого цвета начали выпускать", "Зеленский президентом стал", "Выборы через неделю", -во всю изголяются с ответами юзеры.
Некоторые считают, что украинке кроме родной Одессы стоит посетить и Нижний Новгород.
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал легендарного Wimbledon.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!