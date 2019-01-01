Украинка пробилась в четвертьфинал теннисного супертурнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно обыграла австралийку Кимберли Биррелл 6:4, 6:3 и уверенно вышла в четвертьфинал супертурнира в Брисбене с призовым фондом миллион долларов.

Леся Цуренко

Накануне австралийская теннисистка сенсационно выбила из турнира россиянку Дарью Касаткину и ,видимо, в этом матче затратила слишком много физических и моральных сил, поскольку не смогла оказать серьезного сопротивления Лесе Цуренко.

Матч продолжался почти полтора часа и у Биррелл не было ни одного шанса, хоть как-то попытаться склонить ход игры на свою сторону.

В четвертьфинале украинку ждет победительница встречи Аннет Контавейт (Эстония) - Петра Квитова (Чехия, 4). Счет личных встреч Цуренко с Контавейт 1:1, с Квитовой - 0:2.

1 января начинает свои выступления на турнире и прошлогодняя победительница Брисбена украинка Элина Свитолина. В матче второго круга она встречается с сильной теннисисткой из Белоруси Александрой Саснович, которая занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистка Элина Свитолина, занимающая 4-ю строчку в мировом рейтинге, прокомментировала последние события в стране и удивилась своей роли в развитии спорта.