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"Было тяжело": Свитолина откровенно рассказала об отношениях с Монфисом

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина, выступающая сейчас в Париже на кортах Roland Garros заявила, что использует любую свободную минуту,чтобы побыть вместе со своим возлюбленным французским игроком Гаэлем Монфисом.

"Печально, что Катя Козлова не смогла противостоять мне в третьем туре Ролан Гаррос. Как только я узнала что матч не состоится, то провела тренировку с Гаэлем Монфисом. С ним очень сложно играть. Он достаточно хорошо обороняется, мне было тяжело. Отмечу, что он силен физически, и для меня это плюс. Это была очень хорошая практика для нас обоих. Нам с Монфисом всегда очень весело, даже на совместных тренировках", - цитирует Свитолину BBC.

Свитолина и Монфис на корте

Свитолина и Монфис на корте

Новости
Свитолина на Roland Garros эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер произвел настоящий фурор в интернете своим трюком. За несколько дней видео собрало более 4 млн просмотров.

Накануне старта Открытого чемпионата Франции 37-летний уроженец Базеля эффектно продемонстрировал свои умения. На тренировке на центральном корте Roland Garros 20-кратный чемпион турниров Большого шлема нежно поймал на ракетку летевший на него высокий мяч.

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Тема
Roland Garros
Персоны
Элина СвитолинаГаэль МонфисРоджер ФедерерКатерина Козлова
Место
ФранцияПариж
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