Брат Свитолиной выложил в сеть неожиданное фото теннисистки из Донецка

Старший брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной показал, как выглядела наша прославленная спортсменка в 9 лет.

Юлиан Свитолин у себя в Instagram выложил неожиданное фото теннисистки из Донецка, сделанное в 2003 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.