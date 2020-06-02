Большой теннис возвращается на украинские корты: где смотреть финал UTF Ladies Invitational?

Александр Чеканов Теннис 11:58, 2.06.2020

Долгожданное событие для украинских почитателей тенниса: 27 мая в Ирпене стартовал выставочный турнир UTF Ladies Invitational!

Уже 2 июня пройдет финальная встреча между Мартой Костюк и Марианной Закарлюк. Что примечательно, обе соперницы вышли в финал после того, как Леся Цуренко и Дарья Лопатецкая получили травмы в полуфинальных поединках.

UTF Ladies Invitational
кадр из видео

Финальный матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале XSPORT и на портале XSPORT.ua. Начало – в 14:00

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Спорт Теннис

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