Большой теннис возвращается на украинские корты: где смотреть финал UTF Ladies Invitational?

Долгожданное событие для украинских почитателей тенниса: 27 мая в Ирпене стартовал выставочный турнир UTF Ladies Invitational!
Уже 2 июня пройдет финальная встреча между Мартой Костюк и Марианной Закарлюк. Что примечательно, обе соперницы вышли в финал после того, как Леся Цуренко и Дарья Лопатецкая получили травмы в полуфинальных поединках.
UTF Ladies Invitational
кадр из видео
Финальный матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале XSPORT и на портале XSPORT.ua. Начало – в 14:00
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