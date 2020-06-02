Главная Новости
2 июня • обновлено в 12:36
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Большой теннис возвращается на украинские корты: где смотреть финал UTF Ladies Invitational?

912
Читать материал на украинском

Долгожданное событие для украинских почитателей тенниса: 27 мая в Ирпене стартовал выставочный турнир UTF Ladies Invitational!

Уже 2 июня пройдет финальная встреча между Мартой Костюк и Марианной Закарлюк. Что примечательно, обе соперницы вышли в финал после того, как Леся Цуренко и Дарья Лопатецкая получили травмы в полуфинальных поединках.

UTF Ladies Invitational

UTF Ladies Invitational

кадр из видео

Финальный матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале XSPORT и на портале XSPORT.ua. Начало – в 14:00

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "ITF" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
ITF
Персона
Марта Костюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Теннис

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку
Маритиму
VS
Сетубал
Тотал меньше 2.5
1.60 Сделать ставку
NiP
VS
sAw
Победа NiP с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Virtus.pro
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
2,05 Сделать ставку
Chaos
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в -2,5 раундов
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.50 Сделать ставку
Astralis
VS
sAw
Победа Astralis с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,30 Сделать ставку