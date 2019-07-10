Бойфренд Свитолиной "слетел с катушек" после ее феерической победы

После феерической победы первой ракетки Украины Элины Свитолиной в четвертьфинале Wimbledon у ее бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса сорвало крышу.

"Сладкая парочка" Элина и Гаэль в своем совместном аккаунте в Instagram выложили видео, в котором горячий француз отметил успех возлюбленной эпичным танцем в ванной.

Напомним, Свитолина установила рекорд Украины, став первой представительницей страны в полуфинале Wimbledon.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Монфис раскрыл всю правду про отношения со Свитолиной, упомянув о "конфликте".

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