Биологическое оружие: американский теннисист Сандгрен объявил бойкот Китаю из-за коронавируса

Михаил Морозов Теннис 12:55, 16.04.2020 Обновлено: 13:07, 16.04.2020

Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.

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"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.

Теннис Сандгрен

Отметим, что американец занимает 55-е место в мужском теннисном рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP, добытая в Окленде в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

  • По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

  • Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

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Спорт Теннис

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