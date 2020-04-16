Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.

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"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.

Теннис Сандгрен

Отметим, что американец занимает 55-е место в мужском теннисном рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP, добытая в Окленде в 2019 году.

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