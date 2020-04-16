Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.
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"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.
Теннис Сандгрен
Not that it means much, but if this is indeed true you won’t see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 16, 2020
Отметим, что американец занимает 55-е место в мужском теннисном рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP, добытая в Окленде в 2019 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.
По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.
Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.
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