Американский теннисист Теннис Сандгрен заявил, что больше никогда не будет выступать на турнирах в Китае, если информация о лабораторном происхождении коронавируса подтвердится.

"Хоть это и не так важно, но если эта информация окажется правдой, то вы больше не увидите меня на турнирах в Китае", – написал Сандгрен у себя в Twitter.

Not that it means much, but if this is indeed true you won’t see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK