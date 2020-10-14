Белорусский теннисист устроил скандал из-за похода в туалет на турнире в России. Видео

Белорусский теннисист Илья Ивашко (№141 в мировом рейтинге) остался крайне недоволен решением главного судьи, который оштрафовал его на гейм за поход в туалет во время матча против француза Адриана Маннарино (№39) на турнире St. Petersburg Open 2020 в России.

В середине второго сета Ивашко вызвал врача и спросил у арбитра, может ли он взять медицинский перерыв. Тот ответил, что теннисист может это сделать, но в свое время. Несмотря на это врач, отпустил белоруса в подтрибунное помещение. Когда спортсмен вернулся из туалета и узнал, что его оштрафовали на гейм, то не сумел сдержать эмоции.

"Это был особый случай, потому что я не мог находиться на корте. Или вы хотели, чтобы я наср*л прямо здесь?" – спросил Ивашко у судьи.

Этот аргумент никак не повлиял на решение арбитра, который официально объявил о наказании для белоруса. Теннисист несколько раз прокричал фразу "это невозможно", прежде чем возобновить игру. Ему удалось отыграть брейк и довести матч до победы – 6:3; 7:6 (8:6).

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