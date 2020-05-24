27-я ракетка мира Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Грузии.

Николоз Басилашвили

Статья, по которой заведено уголовное дело, предусматривает общественно полезный труд от 200 до 400 часов либо лишение свободы от одного года до трех лет.

"Следствие установило, что 21 мая 2020 года Николоз Басилашвили в поселке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д.", – сказала сотрудница пресс-службы.

Прокурор Натия Гурули рассказала, что Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения назначил залог в размере 100 тысяч лари (около 840 тысяч гривен), и после его внесения Басилашвили сможет покинуть тюрьму.

Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля. Его адвокат утверждает, что Басилашвили не признает вину.

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