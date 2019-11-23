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23 ноября • обновлено в 22:08
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"Атмосфера хорошая": знаменитая украинская теннисистка восхитилась Москвой

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала подробности поездки на Кубок Кремля в Москву.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

"Кубок Кремля? Атмосфера была хорошая, меня поддерживали, сидели люди с украинским флагом. Люди нормальные, хорошие, гостеприимные. Жили мы в отеле, который назывался "Украина", это здание, которое Сталин построил. Мало того, что его оставили, так еще и название "Украина" висит, хотя он и переименован", – цитирует Ястремскую tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла одержать ни одной победы на Кубке Кремля в Москве.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Даяна Ястремская
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