Американский теннисист сбежал из России, испугавшись госпитализации

Американский теннисист Сэм Куэрри, его жена и восьмимесячный сын экстренно покинули Россию на частном самолете после получения положительных результатов теста на коронавирус.

Как сообщает известный журналист Бен Ротенберг у себя в Twitter, спортсмен был отстранен от турнира ATP в Санкт-Петербурге из-за COVID-19. Их семье сказали оставаться на 14-дневном карантине в местном отеле. Позже они получили звонок от представителей российских органов здравоохранения, которые заявили, что вскоре их осмотрит врач. В случае выявления симптомов семью теннисиста могли направить на принудительную госпитализацию.

Испугавшись возможной разлуки с 8-месячным сыном в чужой стране, Куэрри тайно нанял частный самолет и договорился о вылете за пределы России. Сейчас они с семьей находятся в одной из соседних европейских стран, которая не требует предъявить отрицательный тест на COVID-19 при въезде, и снимают жилье на AirBNB.

Сначала семья Куэрри была готова остаться на 14-дневном карантине в Санкт-Петербурге Twitter Бена Ротенберга

После звонка от представителей российских органов здравоохранения они резко изменили свое решение Twitter Бена Ротенберга

Сейчас семья теннисиста находится в одной из европейских стран Twitter Бена Ротенберга

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