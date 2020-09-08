Американский теннисист проиграл розыгрыш россиянину и показал ему средний палец

Михаил Морозов Теннис 15:13, 8.09.2020

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо отметился неожиданной выходкой в матче 1/8 финала US Open против Даниила Медведева.

В первом сете при счете 3:2 в пользу россиянина Тиафо неудачно сыграл у сетки и проиграл розыгрыш. Таким образом, Медведев увеличил свое преимущество до двух геймов, на что американец отреагировал, показав своему сопернику средний палец.

В дальнейшем матч проходил с подавляющим перевесом российского теннисиста, который разгромил Тиафо со счетом 3:0 по сетам (6:4, 6:1, 6:0). В четвертьфинале US Open Медведев встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, самым громким скандалом на Открытом чемпионате США по теннису 2020 на сегодняшний день стала дисквалификация первой ракетки мира Новака Джоковича за попадание мячом по судье. После этого фанаты теннисиста набросились на женщину-арбитра, которая пострадала после удара серба.

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