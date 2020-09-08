Американский теннисист проиграл розыгрыш россиянину и показал ему средний палец

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо отметился неожиданной выходкой в матче 1/8 финала US Open против Даниила Медведева.

В первом сете при счете 3:2 в пользу россиянина Тиафо неудачно сыграл у сетки и проиграл розыгрыш. Таким образом, Медведев увеличил свое преимущество до двух геймов, на что американец отреагировал, показав своему сопернику средний палец.

В дальнейшем матч проходил с подавляющим перевесом российского теннисиста, который разгромил Тиафо со счетом 3:0 по сетам (6:4, 6:1, 6:0). В четвертьфинале US Open Медведев встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым.

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