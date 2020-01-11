20 млн за карьеру: сколько зарабатывают украинские теннисистки

Поговорим о ведущих украинских теннисистках. Их ожидают в 2020-м много международных турниров на кортах многих стран мира.

Успешные выступления приносят девушкам хорошие призовые, размер которых зависит от рейтинга турнира. И, понятно, чем больше побеждаешь и занимаешь высокие позиции, тем больше получаешь.

Большой теннисный сезон традиционно начинается в Австралии, где в начале года проходит первый турнир Большого шлема. В 2020-м Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Конечно же, на этом турнире мы ждем успешных выступлений от наших спортсменов. Особенно интересно будет следить за Элиной Свитолиной, которая в прошлом сезоне сумела дойти до четвертьфинала Australian Open, а потом впервые в карьере смогла пробиться и в полуфинал Большого шлема – на Уимблдоне и US Open.

Элина зарабатывает больше других украинских теннисисток. На данный момент она является не только самой успешной ракеткой Украины, но и входит в топ-10 мирового женского рейтинга. Поэтому и неудивительно, что ее доход с каждым годом только растет. Если в 2018-м Свитолина заработала чуть больше 5 миллионов долларов, то в прошлом сезоне, несмотря на то, что она не выиграла ни одного турнира, сумма ее призовых достигла числа в 6,1 миллиона (больше 148 млн гривен). Такая заработная плата плюс рекламные контракты позволяют Элине уже несколько лет занимать строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Кстати, за всю свою карьеру первая ракетка Украины заработала уже почти 20 млн долларов.

Ныне у Свитолиной очередная "лав стори". Ее новый бойфренд – также теннисист Гаэль Монфис, который также неплохо зарабатывает своей ракеткой. Паузу в межсезонье пара провела в Дубае, а затем махнула в Абу-Даби, чтобы посмотреть этап "Формулы-1". Естественно, не забывали влюбленные и о корте, готовясь к старту нового сезона.

В свои 19 лет Даяна Ястремская является второй ракеткой Украины и входит в топ-25 лучших теннисисток мира. Сезон-2019 был довольно неоднозначным для украинки, которая неплохо проявила себя на турнирах Большого шлема, но в то же время на многих соревнованиях зачехляла ракетку в первых турах. Тем не менее ей удалось выиграть два титула WTA – в Хуахине и Страсбурге. За 2019 год Даяна заработала 1,2 миллиона долларов (почти 30 млн гривен). Это рекордная цифра в карьере молодой спортсменки, всего сумма ее призовых за карьеру составляет 1,6 млн долларов.

В число самых высокооплачиваемых теннисисток Украины входит и 30-летняя Леся Цуренко. Наша спортсменка в прошедшем сезоне не смогла проявить себя по максимуму. Виной всему травмы, из-за которых Цуренко приходилось по ходу соревнований сниматься с турнира или вовсе пропускать их. Несмотря на это, Лесе Цуренко удалось неплохо подзаработать за 2019 год. Сумма призовых украинки за сезон составила 645 тысяч долларов (15,5 млн гривен). Всего же за профессиональную карьеру бывшей второй ракетке Украины удалось заработать почти 4,5 миллиона долларов. Но, как признавалась сама теннисистка, спортсмены получают как минимум на 30% меньше от заявленных сумм призовых, поскольку платят налоги. И это надо учитывать.

Еще одна наша теннисистка Катерина Козлова, которая пока за всю свою карьеру не выиграла ни одного титула, завершила год на 92-м месте мирового рейтинга, хотя по ходу сезона поднималась и на 66-ю строчку. Тем не менее по сумме заработанных призовых она лишь немного уступает Цуренко. Катерина Козлова в 2019 году заработала без 53 долларов 500 тысяч (12 млн гривен). За всю карьеру же эта сумма перевалила за 1,5 млн долларов.

Одними из самых успешных украинских теннисисток в парном разряде являются Надежда и Людмила Киченок. И Людмила, и Надежда провели прошлый сезон на довольно неплохом уровне, закончив год на 41-м и 38-м местах в мировом рейтинге соответственно. Людмила в 2019 году выиграла малый Итоговый турнир в паре и заработала чуть больше 210 тысяч долларов (5 млн гривен). Надежда же обладательницей титула не стала, но при этом заработала всего лишь немного меньше сестры - 208 тысяч долларов (4,99 млн гривен). За всю карьеру девушек сумма их призовых составила: у Людмилы - 997 тысяч долларов, а у Надежды чуть больше 1 миллиона.

Наши мужчины, мастера большой ракетки, пока не такие успешные на кортах. О их заработках – в следующий раз.

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