19-летняя украинская теннисистка установила рекорд в мировом рейтинге

Украинка Даяна Ястремская обновила личный рекорд, ворвавшись в число лучших 25 теннисисток планеты. В обновленном рейтинге WTA, который был опубликован 7октября, Даяна занимает 23-ю строчку.

Даяна Ястремская

А вот лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, напротив, потеряла одну позицию, опустившись с третьего на четвертое место в списке лучших. Ее опередила японка Наоми Осака, которая в воскресенье победила на престижном турнире в Пекине. Элина на этих соревнованиях остановилась на стадии 1/4 финала.

Не выступающая из-за травмы Леся Цуренко вновь потеряла позиции (73-е место), а вот Катерина Козлова улучшила свое положение на две строчки (83-е).

Новости Свитолина драматично вышла в четвертьфинал супертурнира в Пекине

За пределами топ-100 личный рекорд удалось обновить Катарине Завацкой, которая поднялась на одно место и теперь занимает 117-ю позицию. Также поднялись в рейтинге Марта Костюк (163) и Ангелина Калинина (176).

Как сообщал OBOZREVATEL, Женская теннисная ассоциация (WTA) и организаторы турнира Hong Kong Open приняли решение отложить соревнования, которые должны были начаться 5 октября, на неопределенный срок. Причиной послужили проходящие в Гонконге протесты. Действующей чемпионкой турнира в Гонконге является Даяна Ястремская.

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