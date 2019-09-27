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27 сентября • обновлено в 18:35
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17-летняя украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Испании

1.3т Читать материал на украинском

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в Испании с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Марта Костюк

Марта Костюк

24tv.ua

В четвертьфинальном матче юная украинка, которая на данный момент занимает 182-ю строчку в мировом рейтинге, обыграла соперницу из первой сотни - Аранчу Рус из Нидерландов (№97 WTA).

Для победы Марте понадобилось три сета. После выигрыша в первой партии наступил спад во втором игровом отрезке, однако в решающем сете украинка не оставила сомнений в победителе - 6:4, 3:6, 6:0.

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В полуфинале Костюк сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Катарина Завацкая уничтожила россиянку, показав лучший результат в карьере.

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Персона
Марта Костюк
Место
Испания Валенсия
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