17-летняя украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Испании

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в Испании с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Марта Костюк 24tv.ua

В четвертьфинальном матче юная украинка, которая на данный момент занимает 182-ю строчку в мировом рейтинге, обыграла соперницу из первой сотни - Аранчу Рус из Нидерландов (№97 WTA).

Для победы Марте понадобилось три сета. После выигрыша в первой партии наступил спад во втором игровом отрезке, однако в решающем сете украинка не оставила сомнений в победителе - 6:4, 3:6, 6:0.

В полуфинале Костюк сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Катарина Завацкая уничтожила россиянку, показав лучший результат в карьере.

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