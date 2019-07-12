Украинка вышла в финал юношеского Wimbledon, разгромив главную фаворитку

17-летняя украинка Дарья Снигур стала финалисткой юниорского Wimbledon-2019. В полуфинале она не оставила шансов первой сеянной — американке Эмме Наварро, разгромив ее 6:3, 6:0.

Поединок продолжался всего 45 минут. За это время юная украинка реализовала 6 из 10-ти брейкпоинтов, сделала 21 виннерса и совершила 10 невынужденных ошибок. Ее соперница лишь раз праздновала успех на чужой подаче, отметилась 13 виннерсами, допустив 12 невынужденных ошибок.

Дарья Снигур tennisua.org

Обыграв Наварро, Дарья эффектно поквиталась с ней за поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос-2019.

Снигур стала пятой украинкой за историю, которая вышла в финал юниорского Wimbledon. В предыдущие годы до решающего матча доходили Татьяна Перебийнис (2000 г.), Катерина Бондаренко (в 2004-м выиграла титул), Элина Свитолина (2012 г.) и Даяна Ястремская (2016 г.).

В финале этого года Даша сыграет с победительницей полуфинального матча между француженкой Дианой Парри и американкой Алексой Ноэль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина потерпела обидное поражение в полуфинале взрослого Wimbledon-2019 от Симоны Халеп.

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